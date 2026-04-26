Задержан стрелявший на мероприятии с Трампом в отеле в Вашингтоне. Видео

Очевидцы сняли момент задержания стрелка в отеле Washington Hill в Вашингтоне, где проходил ужин корреспондентов Белого дома с Дональдом Трампом.
На ролике виден светло-бежевый холл отеля, пространство оцеплено желтой лентой. Стрелок с голым торсом лежит на полу, вокруг находятся охранники.
