Ричмонд
+12°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пособия детям мигрантов будут давать через 5 лет после получения гражданства

Правительство России утвердило норму, согласно которой иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после вступления в гражданство — изменение вступит в силу с 1 апреля 2027 года. Об этом сказано в тексте документа.

Источник: Life.ru

Ранее выплата полагалась нуждающимся гражданам РФ без дополнительного срока. Теперь формулировка уточнена: необходимо постоянно проживать в статусе гражданина не менее пяти лет.

Исключения сделаны для получивших гражданство по рождению или в результате признания (включая жителей Донбасса и Новороссии), участников программы переселения соотечественников, бойцов СВО и членов их семей.

Ранее сообщалось, что по итогам масштабных рейдов силовых структур в марте принято решение о выдворении из России около шести тысяч иностранцев. В операциях участвовали сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. Одновременно въезд в страну закрыт для 7,7 тысячи мигрантов.

