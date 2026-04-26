«Понесут колоссальные потери»: Дмитриев предупредил ЕС и Британию

Ранее французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Афинах назвал опасения по поводу возможного энергодефицита «политическими спекуляциями». Глава Франции подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а панические настроения во многом продиктованы геополитической напряженностью, а не реальными экономическими предпосылками. Макрон также добавил, что одной из ключевых задач Парижа на ближайшее время является стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и возобновление судоходства в Ормузском проливе.