Опубликовано видео стрельбы во время мероприятия с Трампом

Белый дом, а вслед за ним средства массовой информации опубликовали видеоролик, позволяющий увидеть стрельбу в отеле Washington Hill, где проходил ужин с участием президента США Дональда Трампа.
Ужин с Трампом и его женой Меланией Трамп проходил в банкетном зале отеля Washington Hilton. Его прервала атака одного вооруженного мужчины, который впоследствии был взят под стражу. Президента с супругой эвакуировали.
Атаковавшего идентифицировали как 31-летнего Коула Томаса Аллена, жителя Калифорнии, работавшего учителем. Он был вооружен дробовиком, пистолет-пулеметом и несколькими ножами.
Трамп заявил, что правоохранительные органы США выясняют, были ли у стрелка сообщники. Вашингтонский мэр Мюриэл Боузер в ходе пресс-конференции заявила, что по предварительной версии преступник действовал один.
Опубликованный ролик позволяет увидеть мужчину, пробегающую мимо охраны, которая стреляет ему вслед.
