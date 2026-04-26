Что ждать от главной мировой конференции по ядерному оружию

27 апреля в Нью-Йорке начинается 11-я Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ОК ДНЯО). Она продлится почти четыре недели и завершится 22 мая.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — это фундаментальный многосторонний документ в системе международной безопасности, задача которого — предотвратить распространение ядерного оружия в мире. Это соглашение составил Комитет по разоружению ООН, в 1968 году его одобрила Генеральная Ассамблея ООН, тогда же оно было открыто к подписанию; вступило в силу в 1970 году сроком на 25 лет, с 1995 года носит бессрочный характер.
ДНЯО заложил три столпа международной безопасности:
нераспространение (статьи I, II, III) — ядерные государства обязуются не передавать никому ядерное оружие и контроль над ним, а также не помогать, не поощрять и не побуждать неядерные страны такое оружие производить или приобретать; неядерные государства также обязуются такое оружие не принимать, не производить и не приобретать;
мирное использование ядерных технологий (статья IV) — это неотъемлемое право всех участников договора;
разоружение (статья VI) — все участники договора обязуются «в духе доброй воли» вести переговоры о прекращении гонки ядерных вооружений и всеобщем и полном разоружении.
По состоянию на 2026 год в договоре участвует 191 страна. К документу не присоединились Израиль, Индия, Пакистан и Южный Судан. КНДР в нем участвовала, но в 2003 году заявила о выходе; многие страны считают, что выход был оформлен юридически неверно, поэтому секретариат ООН продолжает считать Северную Корею участником ДНЯО.
Зачем нужна Обзорная конференция ДНЯО.
Конференция по рассмотрению ДНЯО (или Обзорная конференция) проходит с 1975 года каждые пять лет. Из-за пандемии COVID распорядок сбился — 10-я конференция прошла не в 2020-м, а в 2022 году; нынешнюю же, 11-ю решили провести не через пять, а через четыре года.
«Договор о нераспространении ядерного оружия — это в каком-то смысле как конституция или декларация прав человека в ядерной сфере. В основе документа — понимание, что новых стран с ядерным оружием появляться не должно, а существующие берут на себя обязательство двигаться в сторону разоружения, — пояснил РБК старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (United Nations Institute for Disarmament Research — UNIDIR) Андрей Баклицкий. — ДНЯО — это не только про абстрактные нормы. Он напрямую влияет на вполне практические, в том числе экономические и энергетические вопросы. Договор закрепляет право стран на мирное использование атомной энергии, но при условии соблюдения мер, исключающих военное применение. Поэтому вся система гарантий МАГАТЭ, которая позволяет развивать гражданскую ядерную энергетику и при этом снижать риски распространения, фактически опирается на ДНЯО».
Пятилетний обзорный процесс договора предназначен для того, чтобы страны могли обсудить, как вся эта система работает на практике, насколько успешно выполнялся договор и какие шаги государства готовы предпринимать дальше, продолжает Баклицкий.
«Еще одна важная задача таких конференций — выявление текущих проблем и формирование общей позиции по проблемам, которые невозможно было предусмотреть в 1970-е годы — появление и развитие новых технологий, роль искусственного интеллекта и так далее», — пояснила РБК профессор департамента международных отношений Уральского федерального университета (УрФУ), доктор политических наук Екатерина Михайленко. У ДНЯО нет своей постоянной организации, поэтому участникам договора нужны регулярные встречи.
Насколько результативной была та или иная Обзорная конференция, говорит то, удалось ли участникам согласовать итоговый документ, который должны одобрить все участники. Принять итоговое коммюнике на четырех из десяти прошедших конференций — в 1975, 1985, 2000, 2010 годах.
Особый случай — 1995 год, когда на повестке стоял вопрос о бессрочном продлении договора. Итоговой декларации тогда не вышло, однако страны приняли ряд других решений, в том числе договорились бессрочно продлить действие ДНЯО. Тогда же они приняли резолюцию, в которой поставили цель создать на Ближнем Востоке зону, свободную от оружия массового уничтожения (ЗСОМУ), но до сих пор сделать это так и не удалось.
В мире пять официальных ядерных держав, они же постоянные члены Совета Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Их право на такое оружие закреплено в ДНЯО. Там сказано, что его обладателем считается государство, которое «произвело и взорвало ядерную бомбу или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года». После этой даты ядерные испытания провели Индия, Пакистан и КНДР. Ядерным оружием также обладает Израиль, хотя даты его испытательных взрывов неизвестны. В 1982 году ядерное оружие появилось у ЮАР, но в 1991-м она присоединилась к ДНЯО, объявив об отказе от этого типа вооружений.
По оценке Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, на январь 2025 года в мире была 12 241 ядерная боеголовка. Из них 9614 относятся к военным запасам — это боеголовки, которые размещены на ракетах и в хранилищах с оперативными силами, и боеголовки в хранилищах, которые могут быть развернуты. Оставшиеся 2627 штук подпадают под категорию списанных, но еще не ликвидированных.
Какие главные проблемы стоят перед стартующей конференцией.
Работу конференции координирует ее председатель — на 11-й конференции это постоянный представитель Вьетнама при ООН До Хунг Вьет. За две недели до конференции он заявил: «Сегодня мы сталкиваемся с вызовами, которых не было даже в разгар холодной войны. Мы наблюдаем нарастающее соперничество сверхдержав и геостратегическую конкуренцию, получаем сообщения о модернизации и расширении арсеналов ядерных держав, об угрозах применения ядерного оружия, изменениях в ядерных доктринах и политике ядерных держав и расширении различных механизмов ядерного сдерживания. Ряд этих вызовов фактически создает ситуацию, при которой на грядущей Обзорной конференции становится очень сложно добиться содержательного хорошего результата».
Вместе с тем, продолжил дипломат, после консультаций с государствами — участниками ДНЯО, проведенных за последние полгода, он может утверждать, что подписавшие договор «демонстрируют твердую приверженность этому краеугольному камню международной безопасности». «Все государства-участники твердо желают, чтобы предстоящая Обзорная конференция была проведена наиболее эффективным, прозрачным и конструктивным образом и чтобы сама конференция привела к созданию конкретного консенсусного итогового документа, что, на мой взгляд, является позитивной стороной вопроса», — сказал До Хунг Вьет.
Обзорную конференцию можно будет считать успешной, если ее участники итоговый документ все-таки примут, отметил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association — ACA) Дэрил Кимбалл. В коммюнике, по его мнению, страны должны подтвердить, что поддерживают ДНЯО, а также принципы, цели и меры, одобренные на Обзорных конференциях 1995, 2000 и 2010 годов.
«Успешный итоговый документ также должен обязывать ключевые государства к конкретным действиям, направленным на снижение глобальной ядерной опасности и продвижение основных целей ДНЯО, особенно в отношении статьи VI Договора о ядерном разоружении», — сказал РБК Кимбалл и подчеркнул: если согласовать документ не удастся, это будет очень серьезный сигнал. «Риск ядерной войны, ядерных испытаний, гонки ядерных вооружений и распространения растет, и существует дефицит дипломатии ядерного разоружения, который необходимо устранить. Ключевые соглашения и нормы, которые были достигнуты благодаря рамочной программе ДНЯО, либо утрачены, либо находятся под угрозой», — отметил глава ACA.
Кимбалл также обратил внимание, что будет крайне важно, по каким причинам будет отсутствовать итоговая декларация. Если, как на предыдущих двух конференциях, страны не смогут договориться о формулировках одного параграфа, который не является ключевым, «это будет трагедией». «Однако если это произойдет из-за того, что одно или другое государство, в частности США или Россия, откажутся признать свои прошлые обязательства по договору или предпринять меры для выполнения таких ключевых обязательств, как отказ от ядерных испытаний или участие в добросовестных переговорах по разоружению, это будет катастрофой», — резюмировал он.
С каким настроем едут в Нью-Йорк представители ядерных держав.
За две недели до конференции РБК обратился во внешнеполитические ведомства пяти официальных ядерных держав (в случае с Китаем обращение было направлено в постпредство КНР при ООН, поскольку запросы в МИД не доходили по техническим причинам).
В МИД России на вопросы РБК ответил глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям Андрей Белоусов. По его словам, цель российской миссии — сбалансированно и конструктивно рассматривать вопросы, которые входят в компетенцию ДНЯО; задача — сохранить ДНЯО и укрепить существующий режим нераспространения ядерного оружия. Для этого сначала надо объективно и непредвзято оценить деструктивные процессы, которые подрывают договор.
«Это подразумевает выстраивание честного обмена мнениями, ориентированного на преодоление противоречий, поиск компромиссов и совместную выработку консенсусных решений», — заявил посол, но отметил, что «в нынешних непростых обстоятельствах эта задача трудновыполнима». Он обвинил западные страны в том, что они «избегают открытого диалога» и используют ДНЯО «в своих политических целях», чтобы обеспечить военное превосходство над «своими геополитическими конкурентами».
Именно позиции западных стран Белоусов считает главным вызовом для российской делегации. «Уже сейчас понятно, что наши главные оппоненты не намерены отказываться от взятой ими четыре года назад линии свести работу предстоящей конференции к обвинениям в адрес своих геополитических конкурентов, в первую очередь России и Китая, безосновательно вменяя им целый перечень шагов, якобы подрывающих договор. Все это будет накладываться на их же попытки создать в зале заседаний крайне политизированную и весьма сложную для нас атмосферу», — отметил Белоусов.
Россия заинтересована в том, чтобы на конференции был принят итоговый документ, и в Москве уверены, что ДНЯО продолжит функционировать вне зависимости от того, произойдет это или нет. «Иллюзий, конечно, не питаем: понимаем, что в нынешних условиях, пожалуй, единственный жизнеспособный вариант — это подготовка проекта итогового документа по принципу наименьшего общего знаменателя, избегая заведомо непроходимых формулировок», — подчеркнул посол.
В Госдепартаменте США в ответ на запрос РБК сообщили: «Представители Госдепартамента примут участие в Конференции по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия в этом году, где они будут продвигать приоритеты президента Трампа в этом вопросе».
В МИД Великобритании и Франции и постпредстве Китая при ООН на запросы РБК не ответили.
В преддверии конференции с заявлением на тему нераспространения ядерного оружия выступила НАТО. В нем подчеркнута приверженность стран альянса ДНЯО, обращено внимание на обострение кризисов, связанных с распространением ядерного оружия, и снова выдвинуты обвинения в адрес Москвы и Пекина: «Россия нарушила важнейшие обязательства в области контроля над вооружениями и безответственно прибегала к угрожающей ядерной риторике. Китай продолжает быстро расширять и диверсифицировать свой ядерный арсенал без прозрачности. Обе страны укрепили связи с государствами, стремящимися к распространению ядерного оружия и подрывающими международный контроль над вооружениями». Кроме того, альянс подчеркнул, что, пока существует ядерное оружие, НАТО остается ядерной структурой. «Мы будем работать над успешным проведением Обзорной конференции ДНЯО и готовы сотрудничать со всеми государствами — участниками ДНЯО для достижения этой цели», — резюмировали в НАТО.
Готовы ли присоединиться к ДНЯО Израиль, Индия, КНДР и Пакистан.
По мнению президента Форума глобальной стратегии мира (Исламабад, Пакистан) Атии Али Казми, четыре ядерных государства, не входящие в ДНЯО — Индия, Израиль, Пакистан и КНДР, вышедшая из него в 2003 году, — вряд ли присоединятся к нему в обозримом будущем. У каждого государства есть свои причины и предварительные условия для присоединения к договору, который не в полной мере соответствует своим основным принципам даже для существующих участников, заявила эксперт РБК.
Определение ядерного государства в статье IX ДНЯО зафиксировано по состоянию на 1 января 1967 года. Четыре ядерных государства, не входящие в ДНЯО, провели испытания оружия после этой даты. Это создает практически непреодолимый юридический барьер: от них потребуется полный отказ от ядерного оружия и принятие гарантий МАГАТЭ в полном объеме, в то время как пять ядерных государств, входящих в ДНЯО, не несут аналогичных обязательств. Для стран, развивших ядерный потенциал после 1967 года, присоединение в качестве неядерных государств является политически и стратегически неприемлемым, пояснила Атия Али Казми.
«Если говорить о восприятии обзорного процесса, то я могу оценивать его только с точки зрения Пакистана. Этот процесс воспринимается как замкнутый и недостаточно инклюзивный, — сказала также эксперт. — Он сосредоточен на 191 участнике, в значительной степени игнорируя проблемы безопасности и стратегические реалии государств, не входящих в договор. Неоднократные неудачи в подготовке итоговых документов, в том числе в 2022 году, и отсутствие содержательных рекомендаций от Подготовительного комитета 2025 года подчеркивают структурные недостатки: глубокие разногласия по поводу баланса между тремя столпами, застой в разоружении в соответствии со статьей VI и избирательное применение правил».
Все девять ядерных держав модернизировали свои арсеналы, напоминает Атия Али Казми, а доступ к мирному использованию по-прежнему предоставляется выборочно. «Обзорную конференцию можно было бы использовать, чтобы устранить эти дисбалансы, — заключила она. — Режим нераспространения же можно было бы укрепить, применяя недискриминационные и справедливые подходы, которые признают равные потребности стран в безопасности».