CBS назвал цель мужчины, стрелявшего на ужине с Трампом

Мужчина, подозреваемый в стрельбе возле места проведения ужина для корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа, после ареста заявил сотрудникам правоохрательных органов, что хотел застрелить чиновников администрации президента, сообщает CBS News со ссылкой на два источника.
По словам другого источника в правоохранительных органах, подозреваемый не уточнил, что его целью был именно Трамп, а лишь «чиновники администрации».
Подозреваемого задержали у входа на ужин журналистов в отеле Washington Hilton в Вашингтоне с участием Трампа, первой леди США Мелании Трамп, а также вице-президента Джей Ди Вэнса. Мужчину задержали.
Президент сообщил, что стрелок успел ранить офицера службы безопасности. NBC со ссылкой на источник пишет, что раненного сотрудника спецслужбы уже выписали из больницы. Стрелка госпитализировали.
CNN и The New York Post сообщили, что стрелком является 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен. CNN сообщил, что в профиле LinkedIn, совпадающем с именем и фото Аллена, он указан как преподаватель на неполный день в компании C2 Education (подготовка к экзаменам и репетиторство). Согласно профилю, Аллен окончил Калифорнийский технологический институт в 2017 году со степенью бакалавра в области машиностроения, а в прошлом году получил магистра по компьютерным наукам в Калифорнийском государственном университете Домингес-Хиллз. По данным Федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года он пожертвовал $25 на кампанию Камалы Харрис.
Власти заявили, что мужчина имел при себе дробовик, пистолет и ножи, передает The New York Times (NYT).
Прокурор округа Колумбия Жанин Пирро сообщила, что суд над мужчиной состоится в понедельник, 27 апреля, передает телеканал CNN. Его обвинят в использовании огнестрельного оружия и нападении на федерального служащего с оружием.
«Всегда шокирует, когда происходит что-то подобное», — сказал Трамп на брифинге Белого дома после инцидента, который он назвал «совершенно неожиданным», передает NYT.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».