Каллас рассказала, чему рада в контексте стрельбы во время мероприятия с Трампом

Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала инцидент со стрельбой во время ужина с участием президента США Дональда Трампа. Политик заявила, что политическому насилию нет места в демократии.

Также Каллас высказала радость, что Трамп и другие присутствовавшие при стрельбе пребывают в безопасности.

Утром примерно таким же образом атаку прокомментировала премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Ужин с Трампом и его женой Меланией Трамп проходил в банкетном зале отеля Washington Hilton. Его прервала атака одного вооруженного мужчины, который впоследствии был взят под стражу. Президента с супругой эвакуировали.

Атаковавшего идентифицировали как 31-летнего Коула Томаса Аллена из Торранса, жителя Калифорнии, работавшего учителем. Он был вооружен дробовиком, пистолет-пулеметом и несколькими ножами.

Трамп заявил, что правоохранительные органы США выясняют, были ли у стрелка сообщники. Вашингтонский мэр Мюриэл Боузер в ходе пресс-конференции заявила, что по предварительной версии преступник действовал один.

