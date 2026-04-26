Каллас осудила стрельбу на мероприятии с участием Трампа

«Политическому насилию нет места в демократии», — заявила Каллас.
Она также написала в соцсети X, что рада, что никто из присутствовавших, включая президента США, не пострадал.
Ранее Трампа и других представителей американской администрации экстренно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за стрельбы.
Стрелявший задержан. По данным New York Post, подозреваемым является 31-летний житель штата Калифорния по имени Коул Томас Аллан.
Портал Axios сообщил, что злоумышленник был вооружён дробовиком и пытался прорваться через охрану.
Трамп не исключил, что именно он являлся главной мишенью стрелявшего на торжественном ужине для корреспондентов Белого дома.