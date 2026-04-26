Полиция раскрыла, какое оружие было у стрелявшего на ужине с Трампом

Задержанный после стрельбы в отеле The Washington Hill, где проходил ужин журналистов с президентом США Дональдом Трампом, имел при себе дробовик, пистолет и несколько ножей. Об этом сообщил начальник полиции округа Колумбия Джефф Кэролл. Видео опубликовано в Х.