Стрельба на ужине с Трампом. Главное

По данным The New York Post и CNN, задержанным оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен. CNN пишет, что в профиле LinkedIn, совпадающем с именем и фото Аллена, он значится как преподаватель, работающий неполный день в компании C2 Education (подготовка к экзаменам). Согласно информации в профиле, Аллен окончил Калифорнийский технологический институт в 2017 году со степенью бакалавра в области машиностроения, а в прошлом году получил магистерскую степень по компьютерным наукам в Калифорнийском государственном университете Домингес-Хиллз. По данным Федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года он пожертвовал $25 на кампанию Камалы Харрис.