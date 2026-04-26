Стрельба на ужине с Трампом. Главное

Что произошло
В ночь на 26 апреля в столичном отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, произошла стрельба. Огонь был открыт около основного пункта досмотра с металлодетекторами.
После звуков стрельбы сотрудники Секретной службы США эвакуировали Трампа со сцены. Как сообщил CNN представитель администрации, президент не ранен и находится в безопасности. Его супруга, первая леди Мелания Трамп, и другие высокопоставленные лица не пострадали, но ранение получил сотрудник спецслужб.
Согласно отчетам пула, сотрудники Секретной службы оттеснили журналистов с криками «Огонь».
Личность стрелка
По данным The New York Post и CNN, задержанным оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен. CNN пишет, что в профиле LinkedIn, совпадающем с именем и фото Аллена, он значится как преподаватель, работающий неполный день в компании C2 Education (подготовка к экзаменам). Согласно информации в профиле, Аллен окончил Калифорнийский технологический институт в 2017 году со степенью бакалавра в области машиностроения, а в прошлом году получил магистерскую степень по компьютерным наукам в Калифорнийском государственном университете Домингес-Хиллз. По данным Федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года он пожертвовал $25 на кампанию Камалы Харрис.
Полиция сообщила, что, по всей видимости, подозреваемый был гостем отеля Washington Hilton. «Мы забронировали его номер в отеле и, повторюсь, пройдем все необходимые процедуры, чтобы определить, что находилось внутри», — сказал начальник столичной полиции Джеффри Кэрролл, передает NBC News.
Прокурор округа Колумбия Жанин Пирро сообщила, что суд над мужчиной состоится в понедельник, 27 апреля, пишет CNN. Его намерены обвинить в использовании огнестрельного оружия и нападении с ним на федерального служащего.
Как заявили власти, мужчина имел при себе дробовик, пистолет и ножи. Следствие полагает, что к инциденту больше никто не был причастен.
Источник CBS News сообщил, что стрелок после ареста назвал своей целью «чиновников администрации» США. Был ли его целью именно Трамп, он не уточнил.
Что сказал Трамп
Президент США провел пресс-конференцию после произошедшего. В соцсети Truth Social он заявил, что предлагал «не прерывать шоу», но в итоге последовал указаниям сотрудников служб безопасности.
Трамп подтвердил, что стрелок задержан, и поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за «фантастическую работу». Ужин было решено перенести на другую дату.
Республиканец также сказал, что рассматривает неоднократные столкновения с подобными случаями как знак своей исторической значимости. Он добавил, что полон решимости не дать таким происшествиям повлиять на него.
Как в мире отреагировали на события
На события в Вашингтоне уже отреагировали некоторые политики.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил официальные соболезнования и поддержку руководству США. Он назвал насилие на общественных мероприятиях недопустимым.
Премьер-министр Канады Марк Карни осудил стрельбу и подчеркнул, что политическое насилие недопустимо. Он выразил облегчение, что участники ужина не пострадали.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с аналогичным заявлением. Она поддержала США и осудила насилие.
Австралийский премьер Энтони Альбанезе заявил, что насилие не должно иметь места в политике, и выразил поддержку американским властям.
Премьер Индии Нарендра Моди также осудил стрельбу. Отдельно он отметил, что рад, что «Трамп, первая леди и другие — в безопасности».
С заявлением выступил и премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Он осудил произошедшее, выразил обеспокоенность и поддержку США. Президент республики Асиф Али Зардари отдельно заявил об облегчении, что Трамп не пострадал.
Как пишет The Guardian, посол Великобритании в США Кристиан Тернер, присутствовавший на ужине, публично похвалил действия Секретной службы США. «Мы благодарны, что президент и присутствующие не пострадали, и желаем всего наилучшего пострадавшему офицеру», — сказал он.
Отель, в котором произошла стрельба
В марте 1981 года возле здания того же отеля Washington Hilton было совершено покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана. Он получил огнестрельное ранение: пуля пробила легкое, открылось сильное кровотечение. Также пострадали трое сопровождающих. Стрелявший, Джон-Хинкли младший, был задержан на месте и признан невменяемым. В 2016 году он вышел из психиатрической больницы.