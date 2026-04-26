ТАСС: Фидан обсудил переговоры по Ирану с представителями США

Глава МИД Турции также поговорил с коллегами из исламской республики и Пакистана по этому же вопросу.

Источник: Reuters

АНКАРА, 26 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с чиновниками из США, коллегами из Ирана и Пакистана ирано-американский переговорный процесс. Об этом ТАСС сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан провел 26 апреля телефонный разговор с американскими посредниками. Они обменялись мнениями о текущем состоянии переговоров между США и Ираном», — сообщил собеседник.

Он также проинформировал, что в субботу вечером состоялись контакты Фидана с коллегами из Ирана и Пакистана по этому же вопросу. «25 апреля Фидан провел отдельные телефонные разговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и главой МИД Пакистана Исхаком Даром. Обсуждение было посвящено последним событиям в переговорном процессе между Ираном и США», — сказал источник.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше