Путин отметил боевое братство России и КНДР

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественной церемонии по случаю открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции в Пхеньяне отметил боевое братство России и КНДР, подчеркнув славную историю между странами, а также отметил помощь Пхеньяна, когда под оккупацией оказалась часть Курской области.
Соответствующее приветствие опубликовано на сайте Кремля.
«Российско-корейское боевое братство имеет славную историю. На завершающем этапе Второй мировой войны советские войска вместе с корейскими патриотами освободили вашу страну от японского колониального господства, а в 1950-е годы помогали отстаивать независимость Корейской Народно-Демократической Республики в борьбе с иностранными интервентами. А уже в наше время, когда под вражеской оккупацией оказалась часть территории Курской области, Пхеньян, в свою очередь, решительно и без колебаний пришёл нам на помощь», — говорится в приветствии.
Президент подчеркнул, что корейские солдаты и офицеры, сражаясь плечом к плечу с российскими братьями по оружию, проявили мужество и самоотверженность, а также добавил, что беспримерные подвиги навсегда останутся в сердце каждого гражданина России.
«Мемориал, который торжественно открывается сегодня, призван увековечить память о героизме военнослужащих Корейской народной армии и о жертвах, понесённых во имя общей победы. И конечно, он станет зримым символом дружбы и единства наших народов», — добавил Путин.
Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и КНДР будут и впредь последовательно укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства.
«Хотел бы от всей души поблагодарить доблестных корейских воинов — участников боевых действий в Курской области — и воздать дань памяти павшим героям», — заключил президент.