Илон Маск отреагировал на стрельбу на ужине Трампа с журналистами

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на стрельбу в отеле, где проходил ужин президента Дональда Трампа с корреспондентами Белого дома. Об этом он написал в Х, ответив на один из постов, осуждающих нападение.
«Они готовы умереть, лишь бы убить демократически избранного президента», — сказал Маск.
Стрелок ворвался в отель Washington Hilton с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, сообщила позже местная полиция. Мужчина ранил офицера подразделения Секретной службы США, его жизни ничего не угрожает.
Сам стрелок получил травму, его задержали. Мероприятие было перенесено.
