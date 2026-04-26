Илон Маск отреагировал на стрельбу на ужине Трампа с журналистами

Источник: РБК

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на стрельбу в отеле, где проходил ужин президента Дональда Трампа с корреспондентами Белого дома. Об этом он написал в Х, ответив на один из постов, осуждающих нападение.

«Они готовы умереть, лишь бы убить демократически избранного президента», — сказал Маск.

Стрелок ворвался в отель Washington Hilton с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, сообщила позже местная полиция. Мужчина ранил офицера подразделения Секретной службы США, его жизни ничего не угрожает.

Сам стрелок получил травму, его задержали. Мероприятие было перенесено.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

