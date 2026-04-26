Сенатор Пушков: в США за неудачные войны не убивают, в США убивают за власть

Иранцы очень хорошо подготовились к войне. Они практически все свои ракетные центры перенесли под землю, где до них очень трудно добраться, и рассредоточили их по всей стране. Беспилотников у них, похоже, еще десятки тысяч. Ракет тоже. И они занимались всем этим длительное время, готовясь и экономически, и, так сказать, экзистенциально. Потому что это именно экзистенциальная война для Ирана. И они будут держаться, я думаю, до последнего. А вот для Америки это не экзистенциальная война. Это то, что они называют, «a war of choice» — «война по выбору». То есть, необязательная. И в такой войне многие из них как раз обвиняют Трампа.