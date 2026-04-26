Военные перехватили почти полсотни БПЛА над Россией за два часа

Силы ПВО перехватили 49 украинских БПЛА самолетного типа за два часа над Россией и Черным морем, сообщает пресс-служба Минобороны.
Дроны были сбиты в период с 7:00 до 9:00 мск в небе над Белгородской, Вологодской, Ярославской областями, а также над Крымом и Черным морем.
Ранее министерство отчиталось об уничтожении 203 беспилотников над Россией за ночь на 26 апреля, в том числе, над упомянутыми регионами. В Вологодской области ночью был поврежден трубопровод с серной кислотой, пятеро пострадали. Сейчас утечку ликвидировали, выбросов опасных химических веществ не было.
Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о перехвате 71 БПЛА, один человек погиб, четыре получили ранения.
