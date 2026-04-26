От Инкермана до Севастополя приостановили движение поездов

Движение поездов приостановлено на участке Севастополь — Инкерман-1 на фоне ночной атаки дронов на Севастополь, сообщает Южная транспортная прокуратура в телеграм-канале.
Некоторые поезда задержаны. «Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров», — говорится в сообщении.
Оператор «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что для пассажиров поезда из Петербурга в Севастополь из-за повреждения контрактной сети организуют автобусы.
«Прибытие поезда 92 Москва — Севастополь на вокзал ожидается позднее расписания в пределах 40 минут — одного часа (без пересадки на автобусы). О времени отправления поездов 8 Севастополь — Санкт-Петербург и 92 Севастополь — Москва будет сообщено дополнительно», — добавили в компании.
В ночь на 26 апреля военные в Севастополе сбили 71 дрон, сообщил глава региона Михаил Развожаев. Он уточнил, что в результате атак погиб человек, а четверо были ранены. Кроме того, части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути, в связи с чем была повреждена контактная линия.
