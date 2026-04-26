От Инкермана до Севастополя приостановили движение поездов

Движение поездов приостановлено на участке Севастополь — Инкерман-1 на фоне ночной атаки дронов на Севастополь, сообщает Южная транспортная прокуратура в телеграм-канале.

Источник: РБК

Некоторые поезда задержаны. «Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров», — говорится в сообщении.

Оператор «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что для пассажиров поезда из Петербурга в Севастополь из-за повреждения контрактной сети организуют автобусы.

«Прибытие поезда 92 Москва — Севастополь на вокзал ожидается позднее расписания в пределах 40 минут — одного часа (без пересадки на автобусы). О времени отправления поездов 8 Севастополь — Санкт-Петербург и 92 Севастополь — Москва будет сообщено дополнительно», — добавили в компании.

В ночь на 26 апреля военные в Севастополе сбили 71 дрон, сообщил глава региона Михаил Развожаев. Он уточнил, что в результате атак погиб человек, а четверо были ранены. Кроме того, части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути, в связи с чем была повреждена контактная линия.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше