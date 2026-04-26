Макрон заявил, что договор ЕС о взаимной обороне — «не просто слова»

Как писало Politico, президент Франции вылетел в Афины для подписания греко-французского соглашения о продлении пакта по безопасности. Цель подписания соглашения — обновить договор, заключенный в 2021 году между Макроном и премьер-министром Греции, который включал пункт о взаимной обороне и обязательства Греции приобрести французские военные корабли на сумму не менее €3 млрд. До этого на Кипре прошел саммит лидеров ЕС, посвященный вопросам Украины, обороны и энергетики, где Макрон также поучаствовал.