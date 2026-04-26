Макрон заявил, что договор ЕС о взаимной обороне — «не просто слова»

Статья 42 пункта 7 Договора о Европейском союзе, предполагающая взаимную оборону стран — участников блока, — это «не просто слова», этот пункт нельзя толковать двусмысленно, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
«Что касается статьи 42, пункта 7, то это не просто слова. Мы знаем, что для нас это ясно, и здесь нет места для толкования или двусмысленности», — сказал французский лидер (цитата по The Guardian).
Макрон также подтвердил свою позицию о том, что Европе выгоднее укреплять собственную безопасность, чем рассчитывать на действия США при Дональде Трампе. «Я действительно верю, что такой подход США сохранится», — заявил он.
Статья 42 пункта 7 Договора о Европейском союзе — это положение о взаимной обороне (mutual defence clause). Оно гласит, что если государство — член ЕС подвергается вооруженной агрессии на своей территории, другие государства-члены обязаны оказать ему помощь и содействие всеми имеющимися у них средствами.
Аналогом статьи 42 пункта 7 ЕС является пятая статья Североатлантического договора. Согласно ей, вооруженное нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех участников.
По словам Мицотакиса, еще несколько лет назад о статье 42 пункта 7 в ЕС «никто не говорил». Он отметил, что взаимная помощь — это «наша европейская ответственность».
На встрече с премьером Греции Макрон также подверг критике позицию президента США по отношению к НАТО. Трамп ранее обвинил союзников в отказе помогать в войне с Ираном, а страны альянса назвал «бумажными тиграми».
«Мы не должны быть теми, кто ослабляет НАТО. Мы должны сохранить НАТО и его оперативную совместимость. Но европейцы должны быть намного сильнее, работать сообща и проводить совместные операции», — сказал французский президент.
Кроме того, Макрон призвал Европу «проснуться», вспомнив о том, что Россия, США и Китай «настроены против европейцев». Москва неоднократно отвергала заявления о намерении воевать с Европой.
Как писало Politico, президент Франции вылетел в Афины для подписания греко-французского соглашения о продлении пакта по безопасности. Цель подписания соглашения — обновить договор, заключенный в 2021 году между Макроном и премьер-министром Греции, который включал пункт о взаимной обороне и обязательства Греции приобрести французские военные корабли на сумму не менее €3 млрд. До этого на Кипре прошел саммит лидеров ЕС, посвященный вопросам Украины, обороны и энергетики, где Макрон также поучаствовал.
