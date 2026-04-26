Путин выразил признательность КНДР за открытие музея о боях под Курском

Президент России Владимир Путин направил письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю открытия в Пхеньяне мемориального комплекса и музея, посвященных участию северокорейских военных в операции по защите Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Сердечно приветствую вас по случаю открытия в Пхеньяне Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Хотел бы выразить глубокую признательность Вам, дорогой товарищ Ким Чен Ын, а также всем, кто внес вклад в реализацию столь масштабного проекта в кратчайшие сроки — к годовщине освобождения Курской земли от захватчиков», — написал Путин.
Глава государства отметил, что «российско-корейское боевое братство имеет славную историю».
«На завершающем этапе Второй мировой войны советские войска вместе с корейскими патриотами освободили вашу страну от японского колониального господства, а в 1950-е годы помогали отстаивать независимость Корейской Народно-Демократической Республики в борьбе с иностранными интервентами. А уже в наше время, когда под вражеской оккупацией оказалась часть территории Курской области, Пхеньян, в свою очередь, решительно и без колебаний пришел нам на помощь», — говорится в письме.
Северокорейские солдаты и офицеры, сражаясь вместе с российскими военными, «проявили исключительное мужество и подлинную самоотверженность, покрыли себя неувядаемой славой», добавил Путин.
Мемориал, который 26 апреля открывается в Пхеньяне, призван увековечить память о героизме северокорейских военных и о жертвах, которые пришлось понести, написал президент России. Он выразил уверенность, что памятное сооружение станет зримым символом дружбы и единства народов двух стран.
Также Путин отметил убежденность, что совместными усилиями КНДР и Россия будут и дальше укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.
«Хотел бы от всей души поблагодарить доблестных корейских воинов — участников боевых действий в Курской области — и воздать дань памяти павшим героям», — заключил президент России.
Вторжение ВСУ в приграничные районы Курской области произошло в августе 2024 года. Ровно год назад, 26 апреля 2025 года, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что операция по освобождению региона завершена.
В открытии мемориального комплекса и музея в Пхеньяне примет участие спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он встретился с Ким Чен Ыном и передал ему слова приветствия и пожелания от Путина.
В Пхеньян также прибыл министр обороны России Андрей Белоусов. В аэропорту его встретил глава военного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.
Российскому министру предстоят встречи с представителями высшего руководства КНДР и командованием вооруженных сил государства. Он также примет участие в торжественных и памятных мероприятиях.