Президент Молдавии прибыла в Киев

Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила Санду в X.

Источник: AP 2024

Она также сказала, что собирается посетить Чернобыль, где 40 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на АЭС. «Я направляюсь в Чернобыль, чтобы почтить тех, кто отдал свое здоровье и жизни ради Европы», — сказала Санду.

Она отметила, что «катастрофы не знают границ», и призвала государства быть солидарными.

Чернобыльская авария — это взрыв, случившийся 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в Киевской области УССР. В результате него был полностью разрушен реактор, а в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ, в том числе долгоживущих.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше