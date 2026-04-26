Президент Молдавии прибыла в Киев

Она также сказала, что собирается посетить Чернобыль, где 40 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на АЭС. «Я направляюсь в Чернобыль, чтобы почтить тех, кто отдал свое здоровье и жизни ради Европы», — сказала Санду.
Она отметила, что «катастрофы не знают границ», и призвала государства быть солидарными.
Чернобыльская авария — это взрыв, случившийся 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в Киевской области УССР. В результате него был полностью разрушен реактор, а в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ, в том числе долгоживущих.
Узнать больше по теме
