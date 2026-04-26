Мадьяр обвинил «олигархов Орбана» в массовом выводе средств за рубеж

Состоятельные лица, связанные с уходящим правительством премьера Венгрии Виктора Орбана, переводят активы за границу. Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса», будущий премьер страны Петер Мадьяр в видеоролике, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).
«Олигархи Орбана выводят из страны активы на десятки миллиардов форинтов в Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, США и другие отдаленные страны», — заявил политик (цитата по Bloomberg).
Так, Лоринч Месарош, бывший слесарь-трубопроводчик и друг детства Орбана, ставший самым богатым человеком Венгрии в том числе благодаря государственным контрактам, уехал в Дубай, утверждает Мадьяр.
Состояние Месароша Forbes оценивает в $4,9 млрд. Издание также отмечает, что его газомонтажная компания Meszaros & Meszaros благодаря государственным контрактам стала крупным игроком на строительном рынке.
Будущий премьер попросил главного прокурора Венгрии, начальника полиции и главу налоговой службы «задержать преступников, которые нанесли венграм ущерб на миллиарды», и не допустить, чтобы они «вывозили награбленное за границу».
Инвесторов он призвал избегать покупки любых активов, которые продают лица, связанные с партией Орбана «Фидес». Мадьяр предупредил, что в будущем эти сделки могут подпасть под проверки в рамках усилий по возвращению активов.
Партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах 12 апреля, получив 141 место из 199 в парламенте, что дало ей конституционное большинство в две трети голосов. Виктор Орбан признал поражение и объявил об отставке после 16 лет пребывания во главе правительства.
Мадьяр вступит в должность премьера Венгрии 9 мая.