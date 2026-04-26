В Самаре в Парке Победы развернули 300-метровую Георгиевску ленту

25 апреля в Самаре в Парке Победы прошла патриотическая акция «Георгиевская ленточка». 300-метровая Георгиевская лента развернулась от Вечного огня до входа в парк, к акции присоединились 150 участников. Об этом рассказал мэр города Иван Носков в своих социальных сетях:
«300-метровая Георгиевская лента побывала в Донецке, в Мариуполе у стен “Азовстали”, на Саур-могиле и на Ржевском мемориале. В парке Победы вместе с ребятами из “Молодой гвардии”, сотрудниками парка и моими заместителями высадили 30 елей и 60 каштанов», — рассказал Иван Носков.
Акция проходит в рамках ежегодной кампании «Георгиевская лента», которая продлится до 9 мая. В течение этого времени волонтеры будут вручать символы воинской славы жителям и гостям города.