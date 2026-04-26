Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре в Парке Победы развернули 300-метровую Георгиевску ленту

В Самаре прошла традиционная акция «Георгиевская ленточка».

Источник: Комсомольская правда

25 апреля в Самаре в Парке Победы прошла патриотическая акция «Георгиевская ленточка». 300-метровая Георгиевская лента развернулась от Вечного огня до входа в парк, к акции присоединились 150 участников. Об этом рассказал мэр города Иван Носков в своих социальных сетях:

«300-метровая Георгиевская лента побывала в Донецке, в Мариуполе у стен “Азовстали”, на Саур-могиле и на Ржевском мемориале. В парке Победы вместе с ребятами из “Молодой гвардии”, сотрудниками парка и моими заместителями высадили 30 елей и 60 каштанов», — рассказал Иван Носков.

Акция проходит в рамках ежегодной кампании «Георгиевская лента», которая продлится до 9 мая. В течение этого времени волонтеры будут вручать символы воинской славы жителям и гостям города.