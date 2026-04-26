Российская сторона не раз говорила, что Киев должен набраться воли и принять решения, необходимые для выхода на договоренности. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы из Москвы неоднократно говорим о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли те решения, которые вы должны принять, чтобы выйти на договоренности», — отметил он.
Песков добавил, что дальше будет хуже, поскольку потребуется принимать «еще более болезненные решения».
Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее говорил, что Киеву нужно «не мешкая» принять решение по Донбассу. Это «смелое, ответственное политическое решение» требуется для прекращения боевых действий, отмечал он.
Президент России Владимир Путин 27 ноября также сказал что украинские войска должны уйти с занимаемых ими территорий, «тогда и прекратятся боевые действия». «Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что вывод ВСУ из Донбасса стал бы для Киева стратегическим проигрышем. «Фортификационные сооружения, линия обороны, мы точно становимся слабее», — пояснял он.
В конце марта он заявил, что Россия в ходе контактов с американской стороной дала Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса. «А если Украина не уйдет, то Россия захватит Донбасс и потом будут другие условия», — сказал украинский лидер.
