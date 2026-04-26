В ЛНР два молодых человека и девушка погибли при атаке дрона

Три человека погибли при атаке беспилотника на село Булгаковка в Луганской народной республике, сообщает глава республики Леонид Пасечник в «Максе».
«Трагедия произошла вчера вечером в селе Булгаковка Кременского муниципального округа. Вражеский БПЛА прицельно ударил по молодежи, которая была на улице около дома. От полученных травм на месте погибли двое 18-летних парней и 28-летняя девушка», — написал он.
В результате атаки также пострадали два 15-летних подростка и 21-летний молодой человек. Им оказывают необходимую помощь, сообщил Пасечник.
Ночью 25 апреля из-за налета дронов в луганском селе Солонцы погибли три человека, двое получили ранения. В результате атак ВСУ были также повреждены жилые дома в Лисичанске, пострадало здание городского автобусного парка в Луганске.
Минувшей ночью силы ПВО сбили над российскими регионами 203 беспилотника.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о перехвате 71 БПЛА над городом. В результате налетов погиб один человек, четверо ранены. Повреждены 34 многоквартирных дома.
