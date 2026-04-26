Песков счел неразумным провозглашение России главной угрозой для Европы

Песков заявил, что Россия является частью Европы, а не «главной угрозой» для её существования. Он увязал антироссийскую риторику с внутренними кризисами и сменой политических элит в ЕС.

Источник: РБК

Россия — неотъемлемая часть Европы, а не главная угроза для ее существования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«К сожалению, нынешняя плеяда европейских политиков в качестве основного ориентира избирает линию тотальной русофобии. Провозглашение России главной угрозой для существования Европы неразумно. Это ошибочно», — подчеркнул он.

Европейским политикам, добавил Песков, вряд ли удастся списать все внутренние проблемы на Россию. По его словам, сейчас в Европе усугубляется кризис в понимании себя и своих основных ориентиров.

«Кризис в Европе усугубляется. Это кризисы экономические, это кризисы экзистенциальные, и кризис в области безопасности, а главное — кризис в понимании себя и своих основных ориентиров», — сказал он.

На этом фоне, считает Песков, нынешним политикам в Европе придется уступить место новым политическим силам.

В прошлом году президент Сербии Александр Вучич отмечал, что вероятность столкновения Европы и России становится все более очевидной. К этому, по его словам, готовятся «все».

В апреле этого года начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина заявил, что ЕС рассчитывает на завершение российско-украинского конфликта к 2030 году. По его словам, за этот период Европе необходимо подготовиться к возможному военному противостоянию с Россией без участия США.

После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны объявили России открытую войну, в которой Украину используют в качестве «геополитического тарана». Однако такое «оружие» бесполезно без «материального наполнения западным оружием, разведывательными данными, спутниковыми системами, содействия в подготовке военнослужащих и многого другого», добавил глава внешнеполитического ведомства.

Кремль подчеркивал, что не имеет агрессивных намерений по отношению к странам Европы. Вместе с тем Лавров в феврале пообещал «полноценный военный ответ» в случае нападения Европы.

