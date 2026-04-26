Песков счел неразумным провозглашение России главной угрозой для Европы

Россия — неотъемлемая часть Европы, а не главная угроза для ее существования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«К сожалению, нынешняя плеяда европейских политиков в качестве основного ориентира избирает линию тотальной русофобии. Провозглашение России главной угрозой для существования Европы неразумно. Это ошибочно», — подчеркнул он.
Европейским политикам, добавил Песков, вряд ли удастся списать все внутренние проблемы на Россию. По его словам, сейчас в Европе усугубляется кризис в понимании себя и своих основных ориентиров.
«Кризис в Европе усугубляется. Это кризисы экономические, это кризисы экзистенциальные, и кризис в области безопасности, а главное — кризис в понимании себя и своих основных ориентиров», — сказал он.
На этом фоне, считает Песков, нынешним политикам в Европе придется уступить место новым политическим силам.
В прошлом году президент Сербии Александр Вучич отмечал, что вероятность столкновения Европы и России становится все более очевидной. К этому, по его словам, готовятся «все».
После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны объявили России открытую войну, в которой Украину используют в качестве «геополитического тарана». Однако такое «оружие» бесполезно без «материального наполнения западным оружием, разведывательными данными, спутниковыми системами, содействия в подготовке военнослужащих и многого другого», добавил глава внешнеполитического ведомства.
Кремль подчеркивал, что не имеет агрессивных намерений по отношению к странам Европы. Вместе с тем Лавров в феврале пообещал «полноценный военный ответ» в случае нападения Европы.
