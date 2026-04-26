Песков счел неразумным провозглашение России главной угрозой для Европы

В апреле этого года начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина заявил, что ЕС рассчитывает на завершение российско-украинского конфликта к 2030 году. По его словам, за этот период Европе необходимо подготовиться к возможному военному противостоянию с Россией без участия США.