США важно скорее придумать развязку вокруг Ормуза, считает Лавров

Лавров: США важно скорее придумать развязку вокруг Ормуза, затем по Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. США важно поскорее придумать развязку ситуации вокруг Ормузского пролива, а затем также быстро что-то придумать и по украинскому кризису, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Им то (США — ред.) важно что? Им важно поскорее какую-нибудь придумать развязку вокруг Ормузского пролива и потом также быстро что-то придумать по украинскому кризису», — сказал Лавров автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Министр напомнил, что Российская Федерация остается открытой для контактов, ее позиция хорошо известна американской стороне.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше