Макрон и Стармер выразили поддержку Трампу после инцидента со стрельбой

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал недопустимым насилие в отношении президента США Дональда Трампа после стрельбы в отеле Washington Hilton во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.
«Вооруженное нападение, совершенное вчера вечером на президента Соединенных Штатов, является недопустимым. Насилию нет места в демократическом обществе. Я выражаю свою полную поддержку Дональду Трампу», — написал Макрон в Х.
Пост с поддержкой Трампу опубликовал в X и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, заявив, что был «потрясен» произошедшим инцидентом на ужине. «Любые посягательства на демократические институты или свободу прессы должны подвергаться самым решительным осуждениям», — сказал Стармер.
Стрельба произошла в ночь на 26 апреля в отеле в Вашингтоне, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Мужчина с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами ворвался в отель, ранил сотрудника Секретной службы США, после чего был задержан и затем госпитализирован. В полиции говорили, что нападавший не был ранен во время перестрелки.
Трамп и его жена Мелания не пострадали, мероприятие было перенесено.
