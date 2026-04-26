Макрон и Стармер выразили поддержку Трампу после инцидента со стрельбой

Стрельба произошла в ночь на 26 апреля в отеле в Вашингтоне, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Мужчина с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами ворвался в отель, ранил сотрудника Секретной службы США, после чего был задержан и затем госпитализирован. В полиции говорили, что нападавший не был ранен во время перестрелки.