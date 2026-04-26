«Руководитель уже в СИЗО. Нашли еще два места». Лукашенко рассказал, что КГК Беларуси обнаружил гектар земли, на котором валяются погибшие телята, и показал шокирующие фотографии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Комитет государственного контроля страны нашел гектар земли, на котором валяются погибшие телята, и показал шокирующие фотографии. Подробности приводит БелТА.
Глава республики сообщил про случай в Рогачевском районе. В одном из хозяйств сотрудниками Комитета госконтроля был установлен факт сокрытия падежа телят. Позднее материалы проверки передали президенту Беларуси.
Александр Лукашенко, прилетев в Мозырский район 24 апреля 2026 года, указал на данный факт главе Гомельского облисполкома Ивану Крупко. Президент показал и фото, которые были сделаны КГК.
— Это называется ужас. Я понимаю, что в отдельных местах, понимаю, что они концентрируют негатив (материалы проверки. — Ред.). Но это больше, чем уголовное дело, — подчеркнул глава Беларуси.
Внимание! Далее могут быть шокирующие и неприятные кадры!
КГК Беларуси нашел гектар земли, где валяются погибшие телята. Фото: БелТА.
О данных фактах речь зашла во время поездки главы государства в Петриковский район в воскресенье, 26 апреля.
— Видел фотографию Герасимова (председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов. — Ред.): гектар земли и на поверхности валяются погибшие телята, — сообщил президент.
Глава КГК уточнил, что руководитель хозяйства находится в СИЗО. По его словам, было найдено еще два места.
— В СИЗО — правильно сделал. Это же безобразие. Я хотел журналистам показать только одну фотографию. Они с ума сойдут, особенно городские, — отметил Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси оценил ситуацию с падежом скота в Беларуси: «Это же моральное уродство». И предупредил, кто в Беларуси находится одной ногой в тюрьме.