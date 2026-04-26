В Казани назвали имена лауреатов премии Габдуллы Тукая за 2026 год

В театре имени Камала объявили лауреатов премии Габдуллы Тукая за 2026 год. Церемония прошла под знаком 140-летия со дня рождения великого поэта. Награды вручил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Лауреатами стали:
- Лилия Гибадуллина — автор сборника «Дэвамы бар» («Продолжение следует»);
- коллектив — Сергей Вертелецкий, Павел Корчагин, Наиль Маганов и Эрдни Чавлинов — за воссоздание тюркских музыкальных инструментов;
- творческая группа Резеды Губаевой, Айдара Заббарова и Эмиля Талипова — за спектакль «Казанга Тукай кайткан» («Возвращение Тукая»).
Напомним, премию Тукая учредили в 1958 году. Ее вручают за произведения литературы и искусства, которые внесли значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры. Традиционно выбирают трех лауреатов, включая целые коллективы. Размер премии — 1 миллион рублей.
