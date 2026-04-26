Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о фото, от которых сойдут с ума журналисты — особенно городские. Об этом сообщает БелТА.
Глава Беларуси рассказал про случай, произошедший в Рогачевском районе. Сотрудники Комитета госконтроля обнаружили факт сокрытия падежа телят в одном из хозяйств. Материалы проверки вместе с шокирующими фото передали Александру Лукашенко (подробнее мы писали здесь).
Президент про данные факты напомнил и во время рабочей поездки в Петриковский район 26 апреля. Он сообщил про фото, показанные председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым, где гектар земли и на поверхности валяются погибшие телята.
— Это же безобразие. Я хотел журналистам показать только одну фотографию. Они с ума сойдут, особенно городские, — заявил глава республики.
Внимание! Далее могут быть шокирующие и неприятные кадры!
