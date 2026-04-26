В Севастополе из-за ночной атаки ВСУ один человек погиб, еще четверо пострадали

Погибшим оказался мужчина 1983 года рождения, который во время атаки находился в машине в районе проспекта Генерала Острякова. Пожилой мужчина и женщина получили ранения в районе улицы Генерала Мельника и Балаклавского района, молодой человек получил травмы в окрестностях улицы Генерала Хрюкина. Еще один человек ранен из-за падения обломков БПЛА на кардиологическое отделение больницы.