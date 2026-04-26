Брижит Макрон рассказала о пессимизме из-за жизни в Елисейском дворце

Первая леди Франции Брижит Макрон призналась, что ее иногда тяготит жизнь в Елисейском дворце. Об этом она рассказала в интервью изданию La Tribune Dimanche.
«Иногда мне трудно разглядеть голубое небо…» — сказала она.
Первая леди сообщила, что иногда у нее «бывают моменты пессимизма, которых раньше никогда не было».
«Раньше у меня была нормальная жизнь: дети, работа, взлеты и падения, как у всех. А эти десять лет пролетели так быстро. Они были такими насыщенными. Я видела тьму мира, глупость, злобу. Иногда мне бывает грустнее, чем когда-либо», — посетовала Макрон.
Брижит Макрон (в девичестве Тронье) родилась в 1953 году в семье кондитеров. Она была младшей из шести детей. В возрасте 21 года будущая первая леди Франции вышла замуж за банкира Андре Луи Озьера, в браке с которым у нее родились трое детей.
С Эмманюэлем Макроном она познакомилась в лицее в Амьене, где преподавала французский и латинский языки. Отношения пары начались, когда Макрону было 16 лет. Разница в возрасте между супругами составляет 24 года.
«Меня всегда привлекали мужчины моего возраста. Кроме Эмманюэля Макрона, который был исключением», — вспоминала Брижит Макрон.
Чтобы положить конец этому роману, родители будущего президента отправили его на обучение в Париж. Однако пара не разорвала отношений.
«Это продолжалось десять лет, как раз то время, которое нужно было, чтобы поставить их на рельсы. Я не хотела упускать свою жизнь», — объясняла первая леди Франции.
В 2006 году Брижит Тронье развелась с мужем и отцом своих детей. Спустя полтора года она вышла замуж за Макрона.
Супруги не раз оказывались в центре скандалов. Журналисты неоднократно выдвигали теории, что Брижит Макрон — на самом деле мужчина, который сменил пол. В 2021 году журналистка Наташа Рей предположила, что Брижит, возможно, умерла в детстве, а ее брат, сменив пол, взял ее имя.
Первая леди Франции и ее семья опровергали это. Осенью 2024 года суд признал Рей виновной в клевете из-за ее расследования и приговорил к штрафу €500 и выплате €8 тыс. в качестве компенсации. Однако позднее апелляционный суд оправдал журналистку.
Брижит Макрон также подвергалась кибербуллингу и критике за высказывания, в частности, в адрес протестующих феминисток. В мае 2025 года в прессе и соцсетях широко обсуждалось видео с пощечиной, которую Брижит Макрон дала мужу перед выходом из салона президентского самолета. Елисейский дворец тогда призвал не строить никаких «теорий заговора» и назвал случившееся «моментом близости».
Сам Макрон называл жену своим «якорем», который помогает ему оставаться честным и сосредоточенным.