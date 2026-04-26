Премьер Баварии заявил, что ФРГ не избежать возвращения к воинской повинности

БЕРЛИН, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер считает, что в Германии следует как можно скорее вернуть воинскую повинность.
«Нам совершенно ясно, что, если Бундесвер должен превратиться в крупнейшую армию в Европе, воинской обязанности не избежать», — сказал он в интервью газете Bild. «Мы не добьемся необходимой безопасности нашей страны только на добровольной основе, а безопасность — это условие для свободы», — заявил Зёдер.
«Поэтому как можно скорее нужно ввести воинскую повинность», — подчеркнул он.
Баварский премьер также выступил за проработку концепции подготовки резервистов.
Ранее министр обороны Борис Писториус представил стратегию развития Бундесвера, которая предполагает увеличение численности действующих военных с примерно 180 тыс. до 260 тыс. и резерва с 70 тыс. до минимум 200 тыс. к 2035 году.