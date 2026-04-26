Стрелявшего на ужине с Трампом назвали «учителем месяца» в 2024 году

26 апреля в отеле Washington Hill произошла стрельба во время ужина Ассоциации корреспондентов с американским президентом. Кроме Трампа, там также присутствовали первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Ранения получил офицер службы безопасности. По данным NBC, его уже выписали из больницы, стрелка же госпитализировали.