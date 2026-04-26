Стрелявшего на ужине с Трампом назвали «учителем месяца» в 2024 году

Задержанный после стрельбы на ужине с президентом США Дональдом Трампом Коул Аллен в 2024 году стал «учителем месяца» в C2 Education, где был преподавателем, пишет The Wall Street Journal.
Пост с поздравлением Аллена официальный аккаунт C2 Education в LinkedIn опубликовал в декабре 2024 года.
26 апреля в отеле Washington Hill произошла стрельба во время ужина Ассоциации корреспондентов с американским президентом. Кроме Трампа, там также присутствовали первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Ранения получил офицер службы безопасности. По данным NBC, его уже выписали из больницы, стрелка же госпитализировали.
Нападавшим оказался Коул Аллен, 31-летний преподаватель на неполный день в частной компании C2 Education, которая занимается подготовкой к экзаменам. Аллен проживает в Торрансе, Калифорния.
По данным CNN, он окончил бакалавриат по машиностроению, получил степень магистра по компьютерным наукам. В октябре 2024 года Аллен пожертвовал $25 на кампанию на тот момент соперницы Трампа на президентских выборах Камалы Харрис.
CBS News со ссылкой на источники сообщил, что после задержания он признался в желании застрелить чиновников администрации Трампа. Замдиректора Секретной службы США Мэтью Куинн назвал стрелка «трусом, который хотел спровоцировать национальную трагедию».
Американский лидер поблагодарил правоохранителей за «фантастическую работу». Трамп также заявил, что череду подобных происшествий он рассматривает как знак своей исторической значимости.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».