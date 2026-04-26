Патриарх Кирилл наградил губернатора Краснодарского края церковным орденом

Ранее патриарх Кирилл освятил храм Рождества Христова в станице Динская Краснодарского края.
После этого в храме патриарх Кирилл наградил губернатора региона орденом Даниила Московского I степени «во внимание к помощи в строительстве храмов Екатеринодарской епархии Кубанской митрополии».
По словам патриарха, Кондратьев удостоен этого ордена также «за укрепление православия» и «за труды для процветания края».
По данным Православной энциклопедии, орденом Даниила Московского награждаются как духовные, так и светские лица, «содействующие возрождению духовной жизни России».