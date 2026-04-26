Глава ГРУ заявил, что США сейчас «не до Украины»

«Ну, видите, чем заняты американцы, они сейчас в крайне сложном положении, им сейчас не до Украины», — ответил он на вопрос о переговорах по Украине.
Ранее в апреле глава ГРУ заявил, что переговорный трек между Россией, США и Украиной «пока заморожен».
Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США приостановились на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В Кремле паузу объяснили сменой приоритетов американских посредников. Возобновление мирного процесса, по оценкам Москвы, произойдет после согласования графиков с США. О том, что ближневосточный конфликт застопорил американское посредничество по Украине, писала и Financial Times.
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возникшую паузу, заявил, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев «продолжает работать» по своему треку.
