Глава ГРУ заявил, что США сейчас «не до Украины»

Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США приостановились на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В Кремле паузу объяснили сменой приоритетов американских посредников. Возобновление мирного процесса, по оценкам Москвы, произойдет после согласования графиков с США. О том, что ближневосточный конфликт застопорил американское посредничество по Украине, писала и Financial Times.