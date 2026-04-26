Глава ГРУ заявил, что США сейчас «не до Украины»

США находятся в «сложном положении», им сейчас «не до Украины», заявил начальник ГРУ и замначальника Генштаба ВС России Игорь Костюков в интервью ИС «Вести».

Источник: РБК

«Ну, видите, чем заняты американцы, они сейчас в крайне сложном положении, им сейчас не до Украины», — ответил он на вопрос о переговорах по Украине.

Ранее в апреле глава ГРУ заявил, что переговорный трек между Россией, США и Украиной «пока заморожен».

Костюков возглавлял российскую делегацию на трехсторонних переговорах с Украиной и США в начале 2026 года в ОАЭ, он также участвовал в переговорах в Женеве.

Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США приостановились на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В Кремле паузу объяснили сменой приоритетов американских посредников. Возобновление мирного процесса, по оценкам Москвы, произойдет после согласования графиков с США. О том, что ближневосточный конфликт застопорил американское посредничество по Украине, писала и Financial Times.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возникшую паузу, заявил, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев «продолжает работать» по своему треку.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше