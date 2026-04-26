Нетаньяху обвинил «Хезболлах» в срыве перемирия

По версии Нетаньяху, Израиль атакует объекты «Хезболлах» якобы в рамках согласованных с Вашингтоном и Бейрутом договоренностей. «Мы действуем решительно в соответствии с правилами, которые согласовали с Соединенными Штатами и, кстати, с Ливаном. Это означает свободу действий не только для того, чтобы реагировать на нападения, что очевидно, но и для того, чтобы предотвращать непосредственные угрозы, а также нейтрализовывать возникающие», — полагает израильский премьер.