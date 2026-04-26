Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху обвинил «Хезболлах» в срыве перемирия

Премьер-министр Израиля пообещал продолжить удары по Ливану.

Источник: Reuters

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил на шиитское движение «Хезболлах» в Ливане ответственность за нарушения режима прекращения огня. При этом он дал понять, что армия Израиля продолжит наносить удары по ливанской территории, чтобы «предотвращать угрозы».

«Что касается Ливана: может сложиться впечатление, что Армия обороны Израиля не проявляет там активности. Она активна и действует решительно. Следует понимать, что нарушения со стороны “Хезболлах” фактически сводят на нет режим прекращения огня. Поэтому для нас главное — безопасность Израиля, безопасность наших солдат и безопасность наших граждан», — утверждал Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина. Его слова распространила канцелярия главы правительства.

По версии Нетаньяху, Израиль атакует объекты «Хезболлах» якобы в рамках согласованных с Вашингтоном и Бейрутом договоренностей. «Мы действуем решительно в соответствии с правилами, которые согласовали с Соединенными Штатами и, кстати, с Ливаном. Это означает свободу действий не только для того, чтобы реагировать на нападения, что очевидно, но и для того, чтобы предотвращать непосредственные угрозы, а также нейтрализовывать возникающие», — полагает израильский премьер.

10-дневное прекращение огня между Израилем и «Хезболлах» вступило в силу 17 апреля в полночь. Почти сразу ливанские СМИ начали сообщать о том, что израильская артиллерия продолжает обстрелы Южного Ливана, несмотря на вступившее в силу перемирие. 23 апреля впервые за время действия режима прекращения огня северные районы Израиля подверглись ракетному обстрелу. Израильские военные в ответ ударили по объектам «Хезболлах». Несмотря на это, президент США Дональд Трамп тогда же объявил, что перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели.

