Минобороны России и КНДР договорились о долгосрочном сотрудничестве

ПХЕНЬЯН, 26 апр — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов провел в Пхеньяне в воскресенье переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которых обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
«Договорились с минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027—2031 годов», — сказал Белоусов в ходе переговоров.
Он отметил, что для него большая честь встретиться с лидером КНДР, которого министр обороны РФ поблагодарил за традиционно радушный прием, оказанный российской делегации в Пхеньяне.
По оценке Белоусова, российско-корейские межгосударственные отношения, находятся на беспрецедентно высоком уровне.
«Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане двусторонних контактов по целому ряду направлений», — отметил министр обороны России.
Белоусов отметил, что в министерстве обороны РФ высоко ценят решения лидера КНДР пригласить российскую военную делегацию на открытие музейно-мемориального комплекса боевых подвигов корейских военнослужащих в зарубежной военной операции.
«Для нас большая честь и привилегия принять участие в этом историческом событии», — подчеркнул Белоусов.