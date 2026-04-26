Путин проведет совещание по вопросам обеспечения безопасности на выборах

Президент России Владимир Путин на грядущей неделе планирует провести совещание по вопросам обеспечения безопасности на выборах. Об этом сообщает информационная служба «Вести» в телеграм-канале.
Кроме того, Путин планирует обратиться к Совету законодателей. В графике президента также стоят международные контакты.
21 апреля Путин заявил, что выборы в Госдуму, намеченные на 18−20 сентября 2026 года, пройдут в непростых условиях. По его словам, противники будут делать все, чтобы внести раскол в общество.
В понедельник, 27 апреля, в России отмечают День российского парламентаризма.
Выборы в Государственную думу пройдут 18−20 сентября 2026 года. Голосование будет проводиться в течение трех дней с возможностью использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
