FT рассказала, как война в Иране отразилась на дубайском шоколаде

Война в Иране вызвала резкий скачок цен на фисташки — до самого высокого уровня за последние годы — в момент параллельного роста спроса на продукты из этого ореха, в том числе дубайский шоколад, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитиков.
Иран, на который приходится около пятой части мирового производства и 25−30% экспорта фисташек, столкнулся с серьезными проблемами при вывозе урожая. Конфликт нарушил логистику, судоходные компании меняют маршруты, что ведет к задержкам и росту затрат, пишет газета.
Гендиректор лондонской оптовой компании Borna Foods, специализирующейся на производстве продуктов из орехов, Бехнам Хейдарипур сказал: «Это как азартная игра — мы не знаем, по какой цене продавать».
По данным аналитической компании Expana, в марте цены на фисташки достигли около $4,57 за фунт (около 450 г) — максимума с 2018 года. Как пишет FT, спрос частично вырос на фоне мирового ажиотаж вокруг дубайского шоколада, куда входит фисташковый крем. Популярность дубайского шоколада привела также к росту спроса на продукты с добавлением фисташек.
Аналитик платформы изучения продовольственного рынка Expana Ник Мосс отметил, что «война скорее усугубила существующие ограничения, чем создала новые с нуля». Он добавил, что проблемы «наслаиваются друг на друга» — еще до конфликта урожай 2025 года у основных производителей фисташек (США, Турция, Иран) был ниже ожиданий, а в Иране на урожайность повлияла засуха. Кроме того, как пишет FT, экспорт Ирана в целом ограничен санкциями западных стран.
Член правления Иранской ассоциации производителей фисташек Бехруз Агах заявил, что война серьезно нарушила экспорт через порт Бандар-Аббас. «В настоящее время альтернативный маршрут для отправки фисташек на индийский рынок проходит через турецкий порт Мерсин и Суэцкий канал, что дороже и занимает больше времени. Для поставок на китайский рынок доступен железнодорожный маршрут, хотя он также дорог и сложен», — сказал он.
Покупатели ищут замену иранским фисташкам, в первую очередь в США, но американские экспортеры уже распродали большую часть запасов, отметила FT. Глава Borna Foods объяснил проблему с заменой тем, что «иранские фисташки содержат большое количество масла по сравнению с фисташками других сортов», что, по его словам, сильно влияет на вкус.
В середине апреля Bloomberg также отмечал, что цены на фисташки достигли восьмилетнего максимума.
Уже в апреле прошлого года, еще до начала войны в Иране, FT писала, что стремительный рост популярности дубайского шоколада привел к глобальному дефициту фисташек и резкому росту цен на них. Как тогда напомнил FT Агах, дефициту 2025 года предшествовал низкий спрос в 2023 году, когда предложение превысило интерес покупателей, что привело к падению цен.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».