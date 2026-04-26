Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT рассказала, как война в Иране отразилась на дубайском шоколаде

Производители популярного дубайского шоколада столкнулись с проблемами из-за сокращения поставок иранских фисташек на фоне нарушения логистики из-за войны. Нынешний рынок фисташек стал напоминать «азартную игру», пишет FT.

Источник: РБК

Война в Иране вызвала резкий скачок цен на фисташки — до самого высокого уровня за последние годы — в момент параллельного роста спроса на продукты из этого ореха, в том числе дубайский шоколад, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитиков.

Иран, на который приходится около пятой части мирового производства и 25−30% экспорта фисташек, столкнулся с серьезными проблемами при вывозе урожая. Конфликт нарушил логистику, судоходные компании меняют маршруты, что ведет к задержкам и росту затрат, пишет газета.

Гендиректор лондонской оптовой компании Borna Foods, специализирующейся на производстве продуктов из орехов, Бехнам Хейдарипур сказал: «Это как азартная игра — мы не знаем, по какой цене продавать».

По данным аналитической компании Expana, в марте цены на фисташки достигли около $4,57 за фунт (около 450 г) — максимума с 2018 года. Как пишет FT, спрос частично вырос на фоне мирового ажиотаж вокруг дубайского шоколада, куда входит фисташковый крем. Популярность дубайского шоколада привела также к росту спроса на продукты с добавлением фисташек.

Аналитик платформы изучения продовольственного рынка Expana Ник Мосс отметил, что «война скорее усугубила существующие ограничения, чем создала новые с нуля». Он добавил, что проблемы «наслаиваются друг на друга» — еще до конфликта урожай 2025 года у основных производителей фисташек (США, Турция, Иран) был ниже ожиданий, а в Иране на урожайность повлияла засуха. Кроме того, как пишет FT, экспорт Ирана в целом ограничен санкциями западных стран.

Член правления Иранской ассоциации производителей фисташек Бехруз Агах заявил, что война серьезно нарушила экспорт через порт Бандар-Аббас. «В настоящее время альтернативный маршрут для отправки фисташек на индийский рынок проходит через турецкий порт Мерсин и Суэцкий канал, что дороже и занимает больше времени. Для поставок на китайский рынок доступен железнодорожный маршрут, хотя он также дорог и сложен», — сказал он.

Покупатели ищут замену иранским фисташкам, в первую очередь в США, но американские экспортеры уже распродали большую часть запасов, отметила FT. Глава Borna Foods объяснил проблему с заменой тем, что «иранские фисташки содержат большое количество масла по сравнению с фисташками других сортов», что, по его словам, сильно влияет на вкус.

В середине апреля Bloomberg также отмечал, что цены на фисташки достигли восьмилетнего максимума.

Уже в апреле прошлого года, еще до начала войны в Иране, FT писала, что стремительный рост популярности дубайского шоколада привел к глобальному дефициту фисташек и резкому росту цен на них. Как тогда напомнил FT Агах, дефициту 2025 года предшествовал низкий спрос в 2023 году, когда предложение превысило интерес покупателей, что привело к падению цен.

