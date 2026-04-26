Times назвала число застрявших в Ормузском проливе торговых судов

Более 600 крупных коммерческих судов застряли в Ормузском проливе на фоне конфликта на Ближнем Востоке, приведшего к блокаде морского пути, сообщает The Times со ссылкой на данные отслеживания судов.
Газета отметила, что запасы продовольствия у экипажей этих судов истощаются, а моральный дух падает.
«Разделение торговли по геополитическим признакам и утверждение, что одни суда могут проходить через эти воды, а другие нет… создает очень опасный прецедент для свободы судоходства и, следовательно, для мировой торговли», — заявил главный редактор издания о морской отрасли Lloyd’s List Ричард Мид, передает The Times.
Блокада иранских судов и портов со стороны США также угрожает нефтяным доходам Ирана, на которые приходится половина государственного бюджета страны, пишет газета. Однако плата, которую Тегеран взимает за проход через пролив, — от $200 тыс. до $2 млн в криптовалюте или китайских юанях за безопасный транзит — пополняет иранскую казну.
Несмотря на заявления американских военных, что они развернули более 20 связанных с Ираном судов, анализ Lloyd’s List выявил как минимум 26 иранских судов теневого флота, которым удается обходить блокаду.
Иран объявил блокаду Ормузского пролива сразу после начала военной операции США и Ирана в конце февраля. Блокада перекрыла транзит энергоносителей и других товаров из стран Персидского залива, которые экспортировали сырье по всему миру. Через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок нефти и около 30% поставок сжиженного природного газа.
После неудачных переговоров с иранской стороной в Исламабаде президент США Дональд Трамп также объявил блокаду морского пути, которая распространялась на связанные с Ираном суда с целью пресечь нефтяной транзит Тегерана. За время блокады американские силы разворачивали суда в Ормузском проливе, а также взяли под контроль танкер Touska, связанный с Ираном. В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял, что захватил контейнеровозы MSC Francesca и Epaminondas. По данным КСИР, оба судна пытались незаметно пройти через пролив.
По данным аналитической компании Kpler рекордное с начала войны на Ближнем Востоке число танкеров прошло через Ормузский пролив 18 апреля — тогда морской проход пересекли более 20 судов. Financial Times писала, что танкеры покидают заблокированный Ормузский пролив через связи с дружественными Ирану странами. По данным издания, самой успешной оказалась схема с Оманом: в начале апреля при его поддержке нескольким судам удалось выйти из Персидского залива.