Times назвала число застрявших в Ормузском проливе торговых судов

После неудачных переговоров с иранской стороной в Исламабаде президент США Дональд Трамп также объявил блокаду морского пути, которая распространялась на связанные с Ираном суда с целью пресечь нефтяной транзит Тегерана. За время блокады американские силы разворачивали суда в Ормузском проливе, а также взяли под контроль танкер Touska, связанный с Ираном. В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял, что захватил контейнеровозы MSC Francesca и Epaminondas. По данным КСИР, оба судна пытались незаметно пройти через пролив.