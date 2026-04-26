В Румынии ввели наказание вплоть до пожизненного за убийство женщин

В Румынии приняли закон о борьбе с «фемицидом», который вводит это понятие в законодательство страны и предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).
«Насилие в отношении женщин — одно из самых унизительных и оскорбительных деяний. Слишком долго этот вид агрессии либо игнорировался, либо недостаточно пресекался, что приводило к драматическим последствиям», — написал румынский лидер.
Дан подчеркнул, что стране «крайне необходим закон, устанавливающий суровые наказания и способствующий принятию мер по предотвращению фемицида и домашнего насилия».
По словам румынского президента, закон превращает обязательство румынского государства гарантировать безопасность женщин и детей в особый механизм профилактики. Он предоставляет властям необходимые инструменты для своевременного вмешательства и является шагом на пути к созданию более эффективной и гуманной системы правосудия, добавил Дан.
Законопроект внесли в парламент в октябре 2025 года. Сенат Румынии принял его в феврале, палата депутатов — в марте. Документ получил широкую поддержку — его подписали более 270 депутатов от всех политических партий. На этой неделе, 23 апреля 2026 года, президент Румынии подписал указ о принятии закона. Теперь за фемицид грозит от 15 до 25 лет лишения свободы или пожизненный срок.
В пояснительной записке говорится, что необходимость ужесточения мер связана с ростом преступлений внутри семей. Так, за восемь месяцев 2025 года в стране было зафиксировано 33 убийства, совершенных членами семьи, жертвами в 69% случаев становились женщины и девочки. В среднем каждый месяц от рук родственников в Румынии погибают три женщины.
Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что в России пока не нашли свой путь борьбы с домашним насилием, который бы получил поддержку в различных слоях общества. По его словам, эта тема связана с традиционными семейными ценностями, и при обсуждении отдельной законодательной нормы многие говорят о разрушении семьи.
