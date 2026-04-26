В Румынии ввели наказание вплоть до пожизненного за убийство женщин

Законопроект внесли в парламент в октябре 2025 года. Сенат Румынии принял его в феврале, палата депутатов — в марте. Документ получил широкую поддержку — его подписали более 270 депутатов от всех политических партий. На этой неделе, 23 апреля 2026 года, президент Румынии подписал указ о принятии закона. Теперь за фемицид грозит от 15 до 25 лет лишения свободы или пожизненный срок.