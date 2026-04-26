Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Севастополя рассказал об отражении атаки порядка 100 дронов

В ночь на 26 апреля Севастополь подвергся атаке порядка 100 украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РБК

В ночь на 26 апреля Севастополь подвергся атаке порядка 100 украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Большинство дронов было перехвачены и уничтожено над морем или самим Севастополем, части из них также пришлась на территорию Крыма.

«Действительно был мощнейший налет со стороны врага на Севастополь. Там всего, наверное, около сотни беспилотников, так или иначе, пытались атаковать город. Большая часть из них была уничтожена над территорией моря или над территорией города Севастополя мобильными огневыми группами, часть уже над территорией Республики Крым», — сказал глава города.

Развожаев с вечера 25 апреля и на протяжении всей ночи 26 апреля отчитывался о сбитых беспилотниках и последствиях отражения атаки. В результате налета погиб мужчина 1983 года рождения, еще четыре человека пострадали. Кроме того, были зафиксированы последствия на земле — повреждения получили десятки многоквартирных и частных домов.

Всего минувшей ночью над регионами России сбили 203 беспилотника. Еще 49 уничтожили утром, с 07.00 до 09.00 мск.

