Николай Соков, ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению (Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation — VCDNP):
— В этом году конференция пройдет под знаком Ирана и войны против него, атак на ядерные объекты и связанных с этим проблем. Похоже, что традиционно конфликтный вопрос о безъядерной зоне на Ближнем Востоке уйдет с повестки дня. Значимым вопросом будет право на мирную ядерную программу (тот же Иран), а это выводит на фундаментальные вопросы международного права, в частности такой: допустимо ли вообще учитывать природу политической системы и режима.
Второй большой блок — статья VI, разоружение. Договоров нет, переговоров нет. Интересно, что Россия в более выгодном положении по обоим вопросам, чем еще год назад, — в ее активе и инициатива по соблюдению ограничений после истечения ДСНВ, и позиция России по войне в Иране. Плюс гонка вооружений в Европе и США. Вероятно, усилится взаимодействие России и Китая, активность и роль БРИКС. То есть можно ожидать, что более крупно проявятся сдвиги в системе международных отношений.
Критическим вопросом станет поведение США на конференции — будут ли они готовы разговаривать (не договариваться, а просто разговаривать), насколько конфронтационный тон возьмут, не предпочтут ли занять позицию «Либо вы со мной соглашаетесь, либо я вообще ухожу». Если этого не будет, то конференция закончится сравнительно благополучно.
В целом ДНЯО в сложном положении, но пока не в критическом. Критическое наступит, если кто-то решит приобрести ядерное оружие, особенно если этот кто-то будет из западного лагеря. Но пока что такого не просматривается. Наличие же или отсутствие консенсусного документа по итогам — отнюдь не показатель. Главное — атмосфера дискуссий, подходы к противоречиям и разногласиям и то, удается ли их минимизировать или хотя бы держать под контролем.
Дэрил Кимбалл, исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association — ACA):
— Чтобы 11-я Обзорная конференция ДНЯО считалась успешной, крайне важно, чтобы ведущие дипломаты объединились для утверждения итогового документа, подтверждающего поддержку их правительствами договора, а также принципов, целей и мер, одобренных консенсусом на обзорных конференциях 2000 и 2010 годов и ключевой Обзорной и продлевающей конференции 1995 года.
Успешный консенсусный итоговый документ также должен обязывать ключевые государства к конкретным шагам, направленным на снижение глобальной ядерной опасности и продвижение основных целей ДНЯО, особенно в отношении статьи VI договора о ядерном разоружении.
Еще одна неудача в достижении значимого и перспективного итогового документа будет иметь иной вес, чем раньше, поскольку ставки выше. Риск ядерной войны, ядерных испытаний, гонки ядерных вооружений и распространения растет, и существует дефицит в дипломатии ядерного разоружения, который необходимо устранить. Ключевые соглашения и нормы, которые были достигнуты благодаря рамочной программе ДНЯО, либо утрачены, либо находятся под угрозой.
Если конференции не удастся достичь согласия по содержательному итоговому документу и перспективному плану действий, то будет иметь значение, как и почему это не удалось. Если два государства не смогут договориться о формулировках в одном конкретном параграфе по вопросу, не являющемуся ключевым для ДНЯО, это будет трагедией. Однако если это произойдет из-за того, что одно или другое государство, в частности, США или Россия, откажутся признать свои прошлые обязательства по договору или предпринять меры по выполнению таких ключевых обязательств, как отказ от ядерных испытаний или участие в добросовестных переговорах по разоружению, это будет катастрофой.
Екатерина Михайленко, профессор департамента международных отношений Уральского федерального университета (УрФУ), доктор политических наук:
— Обзорный процесс не происходит в вакууме. Сегодня налицо геополитическая турбулентность, которая влияет на все международные режимы. В этом плане режим ядерного нераспространения не является исключением. Есть такая точка зрения, что мы присутствуем при формировании нового мирового порядка. Мир меняется, меняется роль государств, меняются политические взгляды лидеров, появляются новые вызовы. Но это не новость и не трагедия. Это естественный процесс. Не все международные режимы могут сохраниться, но это не проблема самого режима или не только режима — это ответственность тех, кто в нем участвует.
В преддверии 11-й Обзорной конференции мы видим большое количество вызовов: это региональные конфликты, это эрозия режима контроля над вооружениями, это кризис доверия между ядерными державами, ядерными и неядерными государствами. В марте—апреле 2026 года многие государства предоставили национальные отчеты о том, как они соблюдают положения ДНЯО, и рабочие документы с предложениями. Иран, например, выложил шесть документов по разным аспектам: от создания зоны, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем востоке и реализации статьи VI ДНЯО до защиты мирных атомных объектов и физиков-ядерщиков от военных атак. Это говорит о том, что даже в самые тяжелые времена конференции ДНЯО могут стать площадкой для обсуждения сложных вопросов.
Реабилитация Обзорного процесса зависит от его участников. Ситуация сложная. В процессе участвует много государств, коалиций, имеющих разные точки зрения. Но в этом и заключается суть Обзорного процесса — слушать, слышать, пытаться понять. Обзорный процесс — это взаимодействие. С переменным успехом. Но, главное, что взаимодействие есть и есть место, где можно собраться и обсудить.
Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (United Nations Institute for Disarmament Research — UNIDIR):
— Обзорный процесс в целом отражает состояние самого договора. Сейчас он находится под серьезным давлением. Среди причин — и завершение действия российско-американского ДСНВ, и ситуация вокруг иранской ядерной программы, и атаки на Иран и его ядерные объекты, и сигналы со стороны Франции и Великобритании о возможном наращивании ядерных арсеналов. Сюда же можно добавить снижение уровня транспарентности, обсуждения возможного возобновления ядерных испытаний и ряд других факторов.
Все это вместе постепенно размывает существующий консенсус. В какой-то момент может начать исчезать та самая «моральная четкость» — общее понимание, что допустимо, а что нет. И тогда государства будут действовать уже в менее определенной среде, где меньше четких ориентиров. Это не означает, что все сразу начнут создавать ядерное оружие, но у отдельных стран может появиться больше стимулов пойти по этому пути.
Один из ключевых вызовов для участников нынешней Обзорной конференции заключается в том, что проблемы, с которыми сталкивается режим нераспространения, как правило, носят конкретный и зачастую односторонний характер, а вот отвечать на них в многостороннем формате гораздо сложнее. Принятие решений строится на консенсусе, и во многом все определяется позицией ключевых государств, которые активно влияют и на переговоры в залах ООН, и на процессы за их пределами. Это существенно усложняет поиск решений. Последние две Обзорные конференции уже показали пределы такого подхода.
В этих условиях перед нынешней конференцией стоит довольно сложная задача. С одной стороны, важно сохранить общий консенсус — базовое понимание и принципы, на которых держится договор, — и напомнить государствам, какие преимущества дает существующая система и какими могут быть альтернативы. С другой стороны, необходимо удержать в процессе страны, которые выражают недовольство, и постараться отразить их озабоченности.
Конечно, принятие итогового документа было бы важным сигналом. Последний раз государства смогли договориться о таком документе в 2010 году — уже 16 лет назад. Если этого не произойдет и сейчас, следующий шанс будет только в 2030 году. Но в конечном счете важен не только сам документ и не только конкретные формулировки. Ключевой вопрос — сохраняется ли базовое понимание и общие принципы, на которых держится договор. Речь о том, что распространение ядерного оружия должно ограничиваться, разоружение остается целью, и есть определенные «красные линии», которые не должны пересекаться.