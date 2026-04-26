Прокуратура назвала Трампа среди предполагаемых целей стрелка на ужине

Правоохранительные органы США считают, что целями устроившего стрельбу на ужине для корреспондентов Белого дома могли быть чиновники президентской администрации, в том числе сам глава государства Дональд Трамп. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш.
«Похоже, он действительно планировал нацелиться на людей, работающих в администрации, вероятно, включая президента», — сказал он в интервью NBC (цитата по Reuters). Однако Бланш подчеркнул, что хотел бы «подождать и не забегать вперед», поскольку данные являются предварительными.
Мотивы же подозреваемого до сих пор устанавливаются, предположительно, их выяснение займет несколько дней, уточнил чиновник.
«Он едва пересек периметр. Под “едва” я подразумеваю всего несколько футов», — сообщил врио генпрокурора. Один фут равен примерно 0,3 м.
Подозреваемый наиболее вероятно добирался поездом из Лос-Анджелеса в Чикаго, а затем — в Вашингтон. Там он заселился в отель, где проходил ужин, добавил Бланш. Следователи изучают в том числе сообщения, что стрелок собрал оружие уже внутри отеля, отметил он.
Высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов сообщил NBC News, что оружие — дробовик Maverick и полуавтоматический пистоль Armscor Precision подозреваемый приобрел на законных основаниях. Представители власти сообщали также, что у стрелка при себе было несколько ножей.
По состоянию на утро 26 апреля подозреваемый не сотрудничает со следователями, сообщил врио генпрокурора.
CBS News ранее сообщал со ссылкой на два источника, что подозреваемый после ареста сам заявил сотрудникам правоохранительных органов о намерении застрелить чиновников администрации президента. Один из источников при этом отметил, что стрелявший употребил фразу «чиновники администрации», не уточнив, был ли его целью именно Трамп.
Заместитель директора Секретной службы США Мэтью Куинн, в свою очередь, назвал стрелявшего «трусом, который хотел спровоцировать национальную трагедию». По его словам, агенты остановили нападавшего «при первом же контакте».
Стрельба произошла в отеле Washington Hill в ночь на 26 апреля, когда там проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Трампа, его супругу Меланию Трамп, вице-президента США Джей Ди Вэнса и других высокопоставленных лиц экстренно эвакуировали, они не пострадали.
Предполагаемым стрелком оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен. Несколько чиновников рассказали NBC News, что он не имеет судимости и не попадал в поле зрения правоохранительных органов Вашингтона.
Сотрудники ФБР и Секретной службы оцепили дом подозреваемого в городе Торранс к юго-западу от центра Лос-Анджелеса. Как уточняет NBC News, агенты готовятся к обыску. Коул Аллен задержан, в понедельник 27 апреля он предстанет перед судом.
Трамп поблагодарил Секретную службу и заявил, что рассматривает неоднократные столкновения с подобными случаями как знак своей исторической значимости. Он добавил, что полон решимости не дать таким происшествиям повлиять на него. Ужин с корреспондентами Белого дома было решено перенести.