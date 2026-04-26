Белоусов заявил о готовности России подписать план взаимодействия с КНДР

Российская сторона готова подписать план военного взаимодействия с КНДР сроком до 2031 года, сообщил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов, передает пресс-служба Минобороны.

Белоусов 26 апреля в ходе рабочего визита в Пхеньян встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Они обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между странами. По словам Белоусова, с корейским Минобороны достигнута договоренность перевести военное сотрудничество в «устойчивую долгосрочную основу».

«Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027—2031 годов», — сказал он.

Министр обороны России также отметил, что отношения между Москвой и Пхеньяном находятся «на беспрецедентно высоком уровне». По его словам, 2026 год будет «насыщенным» в плане двусторонних контактов по целому ряду направлений.

В 2024 году Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. План сотрудничества сроком до 2027 года также подписали министерства культуры обеих стран.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше