Белоусов заявил о готовности России подписать план взаимодействия с КНДР

Российская сторона готова подписать план военного взаимодействия с КНДР сроком до 2031 года, сообщил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов, передает пресс-служба Минобороны.
Белоусов 26 апреля в ходе рабочего визита в Пхеньян встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Они обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между странами. По словам Белоусова, с корейским Минобороны достигнута договоренность перевести военное сотрудничество в «устойчивую долгосрочную основу».
«Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027—2031 годов», — сказал он.
Министр обороны России также отметил, что отношения между Москвой и Пхеньяном находятся «на беспрецедентно высоком уровне». По его словам, 2026 год будет «насыщенным» в плане двусторонних контактов по целому ряду направлений.
В 2024 году Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. План сотрудничества сроком до 2027 года также подписали министерства культуры обеих стран.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».