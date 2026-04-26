Белоусов заявил о готовности России подписать план взаимодействия с КНДР

В 2024 году Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. План сотрудничества сроком до 2027 года также подписали министерства культуры обеих стран.