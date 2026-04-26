Минюст США: стрелявший в Вашингтоне не сотрудничает со следствием

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Устроивший стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме не сотрудничает со следователями. Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш.
«Он этого не делает», — сказал Бланш в интервью телеканалу CNN на вопрос, общается ли задержанный с правоохранителями.
И.о. главы Минюста указал, что значительную часть информации получили «другими способами», в том числе посредством допросов знакомых с нападавшим людей.