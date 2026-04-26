Белоусов вручил ордена Мужества помогавшим в Курской области военным КНДР

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе визита в КНДР вручил ордена мужества северокорейским военнослужащим, которые участвовали в освобождении Курской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«Мы чествуем истинных героев нашего времени, которые являются элитой корейских вооруженных сил, их гордостью и прочной опорой. Выражаю огромную благодарность от всего российского народа и от себя лично за оказанную помощь», — сказал Белоусов на торжественной церемонии в присутствии северокорейских военных.
По его словам, военнослужащие «делом доказали свою безграничную преданность Родине, воинскому долгу и присяге».
Указом российского президента Владимира Путина северокорейским военным вручили ордена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».
Белоусов лично надел ордена на форму северокорейских военных. Те отдали ему честь. На церемонии присутствовал министр обороны КНДР Но Гван Чхоль.
Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что вручение государственных наград — это не просто признание профессионализма военнослужащих Корейской народной армии.
«За каждым орденом стоят тяжелейший ратный труд, бессонные ночи, колоссальное напряжение духовных и физических сил. Готовность пожертвовать собой ради выполнения поставленной задачи и спасения жизни боевых товарищей. Вы действовали в сложнейших условиях, демонстрируя не только блестящую выучку, но и стальной характер. Ваши храбрость и решительность во многом способствовали достижению нашего общего успеха», — сказал Белоусов.
Но Гван Чхоль выразил благодарность российской стороне за оценку подвигов и заслуг северокорейских военнослужащих.
Белоусов ранее прибыл в Пхеньян для встреч с представителями высшего руководства КНДР и командованием вооруженных сил государства. Он также принял участие в торжественных и памятных мероприятиях: 26 апреля в северокорейской столице открылись мемориальный комплекс и музей, посвященные участию военных КНДР в операции по защите Курской области.