В Харькове пропал свет и остановились поезда в метро

В Харькове на фоне отключений электричества остановилось метро, сообщает пресс-служба городского метрополитена.

Источник: РБК

«По техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно остановлено», — говорится в сообщении.

О том, что в городе пропал свет, пишет пресс-служба горсовета Харькова. В сообщении об этом говорится, что приостановлено движение всего пассажирского электротранспорта.

Власти Харькова заверили, что к выяснению причин аварии и работе по возобновлением энергоснабжения уже приступили «Укрэнерго» и «Харьковоблэнерго».

«РБК Украина» отмечает, что первые сообщения об отключениях появились на фоне непогоды.

Позднее метрополитен Харькова сообщил, что движение поездов восстановили.

Минувшей зимой Украина столкнулась с энергетическим кризисом на фоне повреждений инфраструктуры. В большинстве регионов вводились аварийные отключения электроэнергии — почасовые графики перестали действовать. «Укрэнерго» запрашивало экстренную помощь у Польши.

В марте Минэнерго Украины сообщило о стабилизации в энергосистеме — дефицит электроэнергии на пике потребления, по заявлению властей, составил около 1 ГВт. Позднее ряд городов Украины, включая Киев, неоднократно сталкивались с отключениями света.

