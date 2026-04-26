В Харькове пропал свет и остановились поезда в метро

В Харькове на фоне отключений электричества остановилось метро, сообщает пресс-служба городского метрополитена.
«По техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно остановлено», — говорится в сообщении.
О том, что в городе пропал свет, пишет пресс-служба горсовета Харькова. В сообщении об этом говорится, что приостановлено движение всего пассажирского электротранспорта.
Власти Харькова заверили, что к выяснению причин аварии и работе по возобновлением энергоснабжения уже приступили «Укрэнерго» и «Харьковоблэнерго».
«РБК Украина» отмечает, что первые сообщения об отключениях появились на фоне непогоды.
Позднее метрополитен Харькова сообщил, что движение поездов восстановили.
Минувшей зимой Украина столкнулась с энергетическим кризисом на фоне повреждений инфраструктуры. В большинстве регионов вводились аварийные отключения электроэнергии — почасовые графики перестали действовать. «Укрэнерго» запрашивало экстренную помощь у Польши.
В марте Минэнерго Украины сообщило о стабилизации в энергосистеме — дефицит электроэнергии на пике потребления, по заявлению властей, составил около 1 ГВт. Позднее ряд городов Украины, включая Киев, неоднократно сталкивались с отключениями света.
