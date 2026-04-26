Президент Израиля ждёт от Нетаньяху признания вины в деле о коррупции

«Герцог не планирует в ближайшее время помиловать Нетаньяху. Вместо этого он сначала попытается инициировать процесс посредничества для достижения соглашения о признании вины», — сказано в статье.
Напомним, премьер Биньямин Нетаньяху обвиняется в своей стране по трём делам о коррупции. Политик уже подал прошение о помиловании президенту Израиля. Также в конце прошлого года американский лидер Дональд Трамп направил официальное письмо руководству Израиля с призывом прекратить преследование Натаньяху.
Следствие полагает, что премьер предоставлял телекомпании «помощь» в обмен на положительное освещение работы его правительства. Также ему предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. И, наконец, его обвиняют за содействие интересам владельца израильской газеты за благоприятное освещение его деятельности. Дела расследуются уже несколько лет, но к конечной точке не пришли.