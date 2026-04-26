Axios узнал, что Израиль тайно передал «Железный купол» ОАЭ

Израиль тайно направил в Объединенные Арабские Эмираты батарею системы противоракетной обороны «Железный купол» вместе с десятками военнослужащих для ее обслуживания на раннем этапе войны с Ираном, пишет Axios со ссылкой на одного американского чиновника и двух израильских.
По данным источников, это первый случай, когда «Железный купол» был развернут в третьей стране и использован за пределами Израиля и США. Система перехватила десятки иранских ракет, запущенных по территории Эмиратов.
С начала конфликта ОАЭ стали одной из главных целей Ирана в регионе: по данным минобороны страны, по Эмиратам было выпущено около 550 баллистических и крылатых ракет и более 2,2 тыс. дронов. Большинство целей удалось перехватить, однако часть ударов пришлась по военным и гражданским объектам, что вынудило Абу‑Даби обратиться за экстренной помощью к союзникам.
После телефонного разговора с президентом ОАЭ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился направить в страну израильскую батарею ПВО.
Помимо развертывания «Железного купола», Израиль, по данным источников, наносил авиаудары по позициям иранских ракет малой дальности на юге Ирана, чтобы не допустить ударов по ОАЭ и другим государствам Персидского залива.
Израильские и эмиратские представители отмечают, что за время войны уровень военного, разведывательного и политического взаимодействия двух стран достиг беспрецедентного уровня с момента заключения мирного договора в 2020 году, говорится в материале.
Вместе с тем присутствие израильских военных на территории Эмиратов считается политически чувствительной темой для стран Залива, а в самом Израиле решение делиться системой ПВО в момент, когда страна также подвергается интенсивным обстрелам, способно породить вопросы к приоритетам руководства, отмечает Axios.
В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и высшее военное руководство. В ответ на это нападение Тегеран осуществил массированные удары по американским военным объектам в странах Персидского залива. ОАЭ стали наиболее обстреливаемым государством среди соседних стран Ирана в Персидском заливе, писала Financial Times.